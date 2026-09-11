Amas de casa preocupadas: precios de los alimentos se disparan en los mercados

Esta mañana, nuestro equipo periodístico llegó hasta el mercado Santa Luzmila del distrito de Comas y comprobó que el precio de los alimentos sigue subiendo, lo que tiene preocupados a los comerciantes y amas de casa.

Los vendedores señalan que, en algunos casos, las verduras aumentaron de precio uno y hasta tres soles por kilo, lo que ha hecho que sus ventas hayan bajado considerablemente. Ese es el caso de la papa, camote, choclo, limón, etc.

DESDE HACE UN MES

Similar situación se registra en las frutas, granadias, arándanos, uva, etc. Por otro lado, el precio del pollo, la gallina también subió, al igual que los huevos. El costo del pescado igualmente se elevó, por ejemplo, el bonito.

Estos aumentos, que según los comerciantes se registran desde hace un mes, tienen preocupadas a las amas de casa. Un cliente comentó que ya no se puede hacer un almuerzo con S/ 20; ahora se necesitaría S/ 35.