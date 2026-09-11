Intensa llovizna en Villa María del Triunfo forma enorme socavón en la vía

La intensa llovizna registrada, por segundo día consecutivo, durante la madrugada en Lima Sur ha formado un enorme socavón en el asentamiento humano Juan Pablo II, distrito de Villa María del Triunfo, el cual abarca dos tramos de la calle Polonia, además, hay dos postes que habrían terminado debilitados por el transcurrir del agua.

Durante la mañana, la municipalidad ha enviado maquinaria para tapar el enorme forado, a fin de evitar que la erosión se haga más grande si las lluvias continúan nuevamente esta noche.

“Hemos hecho una evaluación preliminar donde hemos evidenciado seis viviendas que se han comprometido en la parte de su frontis por la depresión que presenta esta parte de la vía, donde el agua de las precipitaciones pluviales, ha encontrado un cauce y ha consumido la arena que se encuentra en la grieta que se ha formado en la pista”, señaló el vocero d ela Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Añadió que, siguiendo los planes de contingencia, están realizando la compactación preliminar de la arena con apoyo de un minicargador frontal, luego se espera que llegue el camión de afirmado. También dijo que se entregará 100 sacos terreros a los vecinos que están ubicados en esta zona para proteger los frontis y poder encausar si se registra nuevamente la lluvia.

ACCIONES PREVENTIVAS

El vocero de la municipalidad señaló que, para los meses que se pronostica se inicie con más fuerza el fenómeno El Niño, que se prevé sea en diciembre, se está poniendo en marcha los planes de contingencia como ejecutar planes de desvío, el área de seguridad ciudadana, el monitoreo constante de los 22 puntos de aniego que ya han sido identificados, con un levantamiento de información y preparación que se ha realizado previamente con los asentamientos humanos, informó.