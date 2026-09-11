Buenos Días Perú

11/09/2026

Senamhi advierte que lloviznas en Lima continuarán hasta el domingo 13

El experto también dijo que se incrementarán los vientos en la costa, pero será de manera temporal.



Las lloviznas de estos últimos días han golpeado fuertemente Lima Sur, generando aniegos, pistas y calles inundadas, viviendas afectadas y hasta un enorme socavón en Villa María del Triunfo. Ante ello, el experto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), David Garay, señaló que los pronósticos indican que este clima se prolongará hasta el domingo 13 y también habrá un incremento de viento en la costa.

Añadió que el incremento de viento facilita la ocurrencia de lloviznas: “el día de ayer se tuvo un acumulado de 0.9 milímetros en el distrito de Villa María del Triunfo y se prevén valores similares para los siguientes días”, explicó Garay, y comentó que después del domingo el pronóstico es de predominancia del brillo solar y reducción de lloviznas. 

Por otro lado, explicó que se espera que la ocurrencia de llovizna se de en la noche – madrugada, la cual afectará mayormente a los distritos del sur de la ciudad. 

VIENTOS DEL SUR MANTIENEN “EL NIÑO” A “RAYA”

Asimismo, explicó que el fenómeno El Niño se ha debilitado por la superposición de incremento de vientos del sur que traen un aire más frío que tiende a refrescar el ambiente, pero es un evento temporal, por lo que se regresaría a los días soleados posteriormente.

Cabe destacar que la capital mantiene una temperatura entre 20°C a 21°C durante los días de sol, pero estos números son elevados para la temporada por el contexto del Niño Costero. Finalmente, el experto recomendó a la población mantenerse informado con la información actualizada que da el Senamhi en todas sus plataformas.

 


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