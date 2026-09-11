Senamhi advierte que lloviznas en Lima continuarán hasta el domingo 13

Las lloviznas de estos últimos días han golpeado fuertemente Lima Sur, generando aniegos, pistas y calles inundadas, viviendas afectadas y hasta un enorme socavón en Villa María del Triunfo. Ante ello, el experto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), David Garay, señaló que los pronósticos indican que este clima se prolongará hasta el domingo 13 y también habrá un incremento de viento en la costa.

Añadió que el incremento de viento facilita la ocurrencia de lloviznas: “el día de ayer se tuvo un acumulado de 0.9 milímetros en el distrito de Villa María del Triunfo y se prevén valores similares para los siguientes días”, explicó Garay, y comentó que después del domingo el pronóstico es de predominancia del brillo solar y reducción de lloviznas.

Por otro lado, explicó que se espera que la ocurrencia de llovizna se de en la noche – madrugada, la cual afectará mayormente a los distritos del sur de la ciudad.

VIENTOS DEL SUR MANTIENEN “EL NIÑO” A “RAYA”

Asimismo, explicó que el fenómeno El Niño se ha debilitado por la superposición de incremento de vientos del sur que traen un aire más frío que tiende a refrescar el ambiente, pero es un evento temporal, por lo que se regresaría a los días soleados posteriormente.

Cabe destacar que la capital mantiene una temperatura entre 20°C a 21°C durante los días de sol, pero estos números son elevados para la temporada por el contexto del Niño Costero. Finalmente, el experto recomendó a la población mantenerse informado con la información actualizada que da el Senamhi en todas sus plataformas.