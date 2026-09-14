Miraflores: capturan a sujeto acusado de robar bicicleta en alrededores del Parque Kennedy

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un hombre de 32 años por el robo de una bicicleta, tras ser detectado cuando se desplazaba con la unidad sustraída en las inmediaciones del Parque Kennedy, en Miraflores.

Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso transitando a bordo del vehículo menor por distintas calles de la zona. Las imágenes permitieron a las autoridades realizar el seguimiento del sujeto hasta lograr su ubicación y posterior traslado hacia la dependencia policial.

​Denuncia y antecedentes del intervenido

​La propietaria de la bicicleta realizó la denuncia en la comisaría de Miraflores tras constatar que el bien contaba con una cadena de seguridad que fue hallada rota en el lugar del hurto. Durante las primeras diligencias, los agentes descubrieron que el detenido registraba múltiples denuncias en su historial.

Detenido niega acusaciones e investigaciones en curso

​El sujeto alegó ante las autoridades que tomó la bicicleta debido a que se encontraba en la vía pública, pero las evidencias policiales confirmaron que el dispositivo de seguridad había sido violentado.

Asimismo, ante las denuncias previas en su contra, el detenido aseguró que fue capturado por ser sospechoso, más no por estar involucrado en robos. La investigación continúa a cargo de la policía para esclarecer su presunta participación en otros delitos similares.