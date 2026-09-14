Comerciantes de La Victoria en la mira: reciben amenazan que serían de la banda "Los mexicanos"

Comerciantes y empresarios en la avenida Canadá, distrito de La Victoria, son extorsionados constantemente, en los últimos días se han registrado varios ataques que han generado temor entre los trabajadores.

TRES CASOS DE EXTORSIÓN EN LA AVENIDA CANADÁ

En videos registrados por las cámaras de seguridad y por los mismos delincuentes, se observa un sujeto llegar a un local comercial en la avenida Canadá, coloca pegamento al candado de la puerta de la tienda y luego dejó una carta extorsiva. Este hombre llegó en auto y luego se fue solo, pero no se descarta que estuvo acompañado en todo momento con las personas que estaban dentro de la unidad.

En otro video registrado por un delincuente, se observa al extorsionador disparar hasta seis veces contra la fachada de otro negocio de la misma avenida. Según los testimonios, las amenazas provienen de la banda criminal “Los mexicanos”.

Por otro lado, la última amenaza la recibió el dueño de un restobar que se encuentra en la cuadra 7 de la avenida Canadá. Un negocio que funciona desde el 2019 y se trataría de la primera amenaza extorsiva la recibió este fin de semana. Según la carta extorsiva, los delincuentes se dicen o se hacen llamar como “Los mexicanos” y le exigen el pago por “seguridad”.

Según la víctima, también ha recibido videos posteriores de un mismo número con armas de fuego y municiones. El empresario colocó la denuncia en la División de Extorsiones y pide a las autoridades la captura de los responsables.