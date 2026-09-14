SMP: adulto mayor se defiende y agarra a patadas a ladrón

Las cámaras de seguridad registraron un inesperado momento. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando un mototaxi color azul se detiene en el jirón Tacna, en el distrito de San Martín de Porres.

Un sujeto baja de la unidad y encañona a su víctima, un adulto mayor que lejos de permanecer quieto, responde al ataque con patadas y forcejea con el delincuente. Aunque este último intenta escapar con su cómplice que sigue en la unidad, el hombre intentó alcanzarlo.

Sin embargo, los malhechores escaparon y la víctima regresó a recoger el objeto que cayó de manos del delincuente, que sería un celular. Pero los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de delitos en la zona. Uno de ellos aseguró que una bodega ya ha sido asaltada como 45 veces.

PESE A LAS CÁMARAS, CONTINÚAN LOS ROBOS

En los alrededores, se observan 16 cámaras en sólo una cuadra y hay dos rejas de seguridad, pero eso no les importa a los delincuentes que siguen robando y sobre todo generan terror entre los vecinos.

Otro video muestra un robo a un adolescente que regresaba del colegio, el cual fue interceptado en el jirón Arequipa, a pocas cuadras del anterior intento de robo. Dos personas fueron grabadas cuando le amenazaron con un arma para robarle su celular, este hecho ha provocado que su familia viva con temor a que los delincuentes busquen represalias.

RECLAMAN POCA PRESENCIA POLICIAL

Los vecinos exigen mayor atención de las autoridades porque, según ellos, nunca acuden a su llamado. En tanto, ambas víctimas se acercaron a la comisaría de Barboncitos para denunciar los hechos, mientras las cámaras de seguridad de los vecinos serán clave para identificar a los delincuentes y ayudar a las investigaciones.