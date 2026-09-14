Campeón de boxeo pierde un brazo tras accidente: familia denuncia negligencia médica

El deportista y campeón nacional de boxeo, Adriano Encalada, de 19 años, perdió el brazo derecho tras sufrir un grave accidente cuando realizaba su entrenamiento de sparring en el club de una ONG ubicado en el Callao.

Los hechos ocurrieron cuando el joven entrenaba y, tras retroceder en medio de una sesión de práctica, tropezó con un implemento deportivo y cayó contra una mampara de vidrio, lo que le provocó un corte profundo y una severa hemorragia en una arteria.

Auxilio y traslado a hospital

​En diálogo con Buenos Días Perú, el padre del deportista, Carlos Encalada, contó que tras registrarse el incidente los compañeros de entrenamiento intentaron auxiliarlo de inmediato colocándole un torniquete para frenar la pérdida de sangre y sufrió un parorespiratorio.

Posteriormente, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, nosocomio al que llegó aproximadamente 20 minutos después del accidente con una marcada descompensación y un volumen de sangre perdido considerable.

Presunta negligencia y pedido de justicia

​El atleta ha sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de su estado. De acuerdo con la denuncia de la familia, la atención inicial no fue lo suficientemente rápida para evitar el shock y, posteriormente, el cuadro clínico se agravó tras contraer una bacteria, lo que obligó al equipo médico a determinar la amputación del brazo al verse comprometidos los tejidos y la circulación.

​Ante esta situación, los familiares de la promesa del deporte nacional exigen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para determinar si existió una cadena de negligencias en la atención médica de emergencia. Actualmente, el joven se encuentra internado en el Hospital Hipólito Unanue a la espera de esclarecer las circunstancias del caso mientras recibe el soporte médico correspondiente.