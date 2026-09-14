Callao: asesinan a balazos a pareja durante olimpiada escolar

â€‹Un ataque a balazos se produjo durante la celebración de unas olimpiadas deportivas escolares en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el sector de Bocanegra, en el Callao. Decenas de niños y padres de familia participaban en las actividades en una losa situada a pocas cuadras de la comisaría de la zona.

â€‹La tranquilidad del evento familiar se quebró cuando una ráfaga de disparos impactó el lugar, desatando escenas de pánico generalizado entre los asistentes que intentaron poner a buen resguardo a los menores.

Testigos señalaron que los sujetos llegaron a bordo de una moto lineal para perpetrar la balacera, la cual dejó como dos muertos y un padre de familia herido cuyo diagnóstico permanece en reserva debido a la gravedad de sus heridas.

â€‹Ataque contra dos hombres

â€‹En paralelo, la provincia constitucional fue escenario de otro hecho de violencia armada en el que dos hombres resultaron gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego tras ser interceptados en la vía pública.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados por personal policial hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. â€‹Con el paso de las horas, las autoridades del centro de salud y la policía confirmaron el fallecimiento de uno de los hombres a consecuencia de los impactos de bala recibidos durante el ataque.