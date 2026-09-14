¡Impactante! Menor de 8 años fue arrollada por un auto en Ventanilla

Las cámaras de seguridad de la avenida Los Arquitectos, en el distrito de Ventanilla, muestran a una pequeña de 8 años de edad cruzando la pista de doble sentido. La menor espera prudentemente el paso de un vehículo pesado, pero al intentar cruzar el siguiente carril, un auto impacta contra ella, lanzándola al suelo.

Con rapidez, la pequeña se incorpora, camina unos metros y luego se desvanece. Según la abuela de la menor, le había pedido a su nieta que traiga comida del comedor. Vecinos de la zona indican que la vía de alto tránsito se ha vuelto un peligro constante, pues a diario vehículos de carga pesada circulan con maniobras temerarias y sin respetar a los peatones.

VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA

“Lo urgente es poner semáforos allá en el óvalo y mucha señalización. Es lo que nos hace falta”, manifestó un vecino, además, varios residentes piden a las autoridades que los vehículos pesados dejen de transitar por esa pista ya que hay cinco colegios en la zona incrementando el riesgo en la integridad de los estudiantes.

Mientras tanto, la menor de edad se encuentra convaleciente, sin poder disfrutar de su movilidad y debe valerse de una silla de ruedas y de la solidaridad de las vecinas que la ayudan a ejecutar sus necesidades básicas. Su abuelita recién operada pide ayuda para la pequeña: “Me han prestado una silla momentáneamente, pero me gustaría tener una silla de ruedas para ella, si alguien pudiera donarme”, pidió la adulta mayor.