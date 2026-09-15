Crimen en La Victoria: hallan cadáver de hombre en los exteriores del Mercado de Frutas

Agentes de la PNP encontraron alrededor de 14 casquillos de bala en el lugar. La víctima de 62 años trabajaba como parqueador.

Durante las primeras horas de este martes 15 de setiembre, comerciantes y visitantes del Mercado de Frutas, ubicado en la avenida Pablo Patrón, en La Victoria, quedaron conmocionados tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 62 años en los exteriores del establecimiento.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la zona y conversó con testigos, quienes señalaron que la víctima trabajaba como parqueador. Asimismo, indicaron que los presuntos sicarios que perpetraron el crimen huyeron a bordo de una motocicleta.

ZONA PERMANECE CERCADA

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo de La Victoria se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona. Durante las diligencias, las autoridades encontraron alrededor de 14 casquillos de bala. Según información preliminar, el hombre era conocido como el ‘Chato’.

Cabe mencionar que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para identificar y ubicar a los responsables del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en las próximas horas se obtenga mayor información sobre los atacantes.