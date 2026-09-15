La Molina: sujeto lanza piedra contra camioneta por no estacionarse bien

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre de 56 años destrozó los vidrios de una camioneta porque estaba mal estacionada. El sujeto agarró una piedra y destruyó el parabrisas y las ventanas laterales, además afectó el capot de la unidad.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Ramón del Valle con la avenida Constructores, en el distrito de La Molina. Según las imágenes, el hombre estaba caminando con su carreta, pero se percató que la camioneta estaba mal estacionada y esto lo enfureció, camino de un lado a otro hasta que encontró una enorme piedra.

Sin pensarlo dos veces, la lanzó el objeto contra la ventana del piloto, pero rebotó, por lo que el hombre la recogió y la tiró dos veces contra el parabrisas. El hombre estaba fuera de control generando temor entre los testigos, pues el hecho ocurrió frente a varios escolares que al percatarse del incidente prefirieron alejarse.

SUJETO PASARÁ POR EXAMEN DE DOSAJE ETÍLICO

Según la denuncia policial realizada en la comisaria de La Molina, los vecinos evitaron que este hombre huyera del punto y dieron aviso a la dueña de la camioneta, luego ella hizo la declaración en la comisaría junto a testigos, y lo que dijeron es que el sujeto lanzó la piedra porque la camioneta estaba mal estacionada. El agresor, por su parte, dijo que eso lo enfureció y terminó destrozando la camioneta.

El hombre continúa en la comisaría de La Molina, pues se tuvo conocimiento que pasará por examen de dosaje etílico.