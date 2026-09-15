Sujeto termina discusión a cuchillazos en San Juan de Lurigancho

Las autoridades aún investigan el móvil que desató la gresca y la identidad del agresor.

Un nuevo crimen enluta al distrito de San Juan de Lurigancho. Un hombre de 34 años fue asesinado de varias puñaladas tras una acalorada discusión frente a una bodega ubicada en Mariscal Cáceres.

La víctima identificada como Max Quispe, estaba frente a una bodega con un amigo hasta que aparecieron tres sujetos, uno de ellos tenía un cuchillo y empezaron una la acalorada discusión que escaló hasta los golpes.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima se percató del cuchillo y le reclamó a su contrincante, pero terminaron iniciando un enfrentamiento. Una mujer que iba con estos tres sujetos intentó frenar la pelea sin éxito, hasta que el sujeto armado atacó con el arma blanca.

El hombre de gris le asestó el cuchillo en el pecho, mientras Quispe siguió de pie y concentrado en su pelea, pero el asesino le dio dos puñaladas más el hombre que terminó desvaneciéndose.

BUSCAN IDENTIFICAR AL AGRESOR Y SUS ACOMPAÑANTES

Uno de los amigos que iba con la víctima intento atrapar al agresor y a las personas que iban con él, pero no logró hacerlo. Se supo que Max Quispe fue llevado al hospital, pero lamentablemente perdió la vida.

Hasta el momento se desconoce el móvil que desató esta agresión. La policía aún realiza las investigaciones y buscan identificar al agresor y a las personas que lo acompañaban, según los vecinos, estos tres sujetos y la mujer que los acompañaba lograron huir de la zona.