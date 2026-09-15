Imprudencia y caos: barristas se enfrentan y lanzan pirotécnicos cerca de un vehículo

Barristas iniciaron una pelea en plena vía pública, cerca de un vehículo que estaba estacionado en la calle. La violencia escaló con el uso de pirotécnicos.

Nuevamente pseudobarristas sembraron el temor entre los vecinos. Las cámaras de seguridad en el distrito de El Agustino captaron las acciones violentas de sujetos durante el clásico de fútbol entre Alianza Lima y Universitario.

Estos sujetos empezaron un enfrentamiento en la vía pública cuando realizaban la proyección del clásico en la calle. Dos de los barristas se acercaron para arrebatar una banderola de hinchas de Alianza Lima. Estos sujetos empezaron a lanzarse todo tipo de objetos contundentes, incluso se lanzaron pirotécnicos sin medir las consecuencias.

PIDEN MÁS PRESENCIA POLICIAL Y DE SERENAZGO

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que estas peleas se realizaron cerca a un auto estacionado en la calle, donde también impactaron estos explosivos, lo cual pudo terminar en una tragedia mayor.

Los vecinos indicaron que este tipo de agresiones ocurren a diario en la zona, por lo que esperan mayor presencia de serenazgo y la policía.