Carteles y paneles publicitarios políticos invaden áreas verdes en Surco

Un equipo de Buenos Días Perú corroboró que la instalación de paneles y carteles publicitarios de propaganda política han invadido las áreas verdes y bermas centrales de diversas calles en el distrito de Surco.

La colocación de estructuras proselitistas amarradas a árboles generando riesgos, ya que varios de estos carteles se encuentran sostenidos mediante estacas de madera clavadas en las áreas verdes, mientras que otros han cedido y se encuentran derribados sobre el césped.

​Esta situación afecta la visibilidad de los conductores y altera el ordenamiento urbano establecido en el distrito, contraviniendo las normativas municipales vigentes sobre la colocación de anuncios y propaganda proselitista en la vía pública.

​Riesgos para tránsito vehicular y más paneles

​Las estructuras publicitarias instaladas representan un peligro constante para transeúntes y automovilistas debido a la invasión de espacios comunes. Asimismo, no solo en Surco se evidencia esta instalación.

En el distrito de San Luis también se observa un panorama muy similar donde se encuentran instalados sobre las áreas verdes varios paneles publicitarios de candidatos a la alcaldía para las próximas elecciones en octubre.