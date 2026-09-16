Gobierno pone fin a llamadas comerciales anónimas: deberán identificarse con la serie 500

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció la serie numérica 500 como rango exclusivo para las comunicaciones con fines comerciales. Esta medida busca combatir las llamadas y mensajes no identificados y facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

De esta manera, las conocidas “llamadas spam” podrán ser identificadas con mayor facilidad, ya que los proveedores que deseen promocionar o publicitar bienes, servicios o marcas deberán utilizar números con la estructura 500 XXX XXX. Así, los usuarios podrán reconocer cuándo están recibiendo una comunicación de carácter comercial.

TIEMPO PARA ADECUARSE

La disposición establece un plazo de 180 días calendario, contado desde la entrada en vigencia de la medida, para que las empresas operadoras puedan adecuar sus sistemas. De esta manera, se prevé que para marzo de 2027 las compañías ya deberán estar alineadas con esta nueva disposición.

Asimismo, las empresas operadoras deberán reportar mensualmente al MTC información sobre el uso de esta numeración. Además, tendrán que utilizar al menos el 70 % de los números asignados en un bloque antes de solicitar o emplear un nuevo bloque de numeración.