Caen "Los Pepes del Cono Norte": banda criminal extorsionaba a mototaxistas

Agentes de la División de Antiextorsiones de la (PNP) desarticularon a cinco presuntos integrantes de la organización criminal "Los Pepes del Cono Norte", dedicada a la extorsión de mototaxistas, en el distrito de Comas.

​Los delincuentes exigían el pago de S/30 semanales por cada unidad, monto que debía cancelarse obligatoriamente los fines de semana bajo la amenaza de atentar contra la integridad de los conductores.

Para asegurar el cumplimiento de las extorsiones, los sujetos enviaban videos intimidatorios grabados desde el interior de vehículos y mantenían un riguroso marcaje sobre las rutas cortas del transporte menor.

​Clan familiar y evidencias incautadas

​Las indagaciones policiales confirmaron que entre los cinco detenidos opera un clan familiar conformado por madres, hijos y hermanos, quienes cumplían roles específicos de cabecilla, logística y administración de cuentas financieras. Ellos utilizaban plataformas de mensajería instantánea para ejercer el control sobre sus víctimas y coordinar la recepción del dinero.

​Durante la intervención, la policía incautó celular con evidencia digital y recuperaron montos en efectivo que ascendían a S/4 mil, producto de los cobros extorsivos. Las autoridades continúan con las investigaciones determinar la participación de otros posibles involucrados.