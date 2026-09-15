Asesinan a balazos al dueño de una recicladora en el Cercado de Lima

Un hombre identificado como Cristino Ruiz Jaque (48), fue asesinado de siete balazos en la avenida Morales Juárez, ubicada en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. a plena luz del día, a tan solo media cuadra de su establecimiento comercial, cuando la víctima fue perseguida por sujetos que descendieron de un vehículo de color plomo.

​De acuerdo con testimonios, uno de los agresores portaba un arma de fuego y le disparó a quemarropa. Tras recibir los impactos, la víctima corrió hasta la puerta de su local, donde finalmente quedó tendida en el suelo debido a la gravedad de las heridas.

​Personal de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística acudieron a la escena para realizar las primeras diligencias, encontraron los casquillos y la recolección de evidencias que permitan esclarecer el homicidio.

Presunto ajuste de cuentas

Las autoridades manejan de manera preliminar la hipótesis de un posible ajuste de cuentas relacionado con las actividades de la zona. ​Por su parte, los vecinos expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y los constantes casos de extorsión en los alrededores.

Vecinos piden mayor seguridad

Ante esta situación, los residentes exigieron mayor presencia de efectivos policiales y la instalación de cámaras de seguridad, mientras las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de Conde de la Vega.