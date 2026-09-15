Disputa por rectorado de la UNI desata enfrentamiento dentro de sede universitaria

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue escenario de un enfrentamiento, luego de que la exvicerrectora Shirley Chilet Cama intentó ingresar al rectorado en compañía de apoyo policial, lo que generó el rechazo de los alumnos que se opusieron a su acceso.

​La presencia de la exautoridad responde a una medida cautelar que ordena dejar de lado al actual rector interino, Arturo Talledo Coronado, para que sea Chilet Cam quien asuma temporalmente el rectorado.

Esta disposición judicial ha generado un fuerte debate entre los estudiantes de la casa de estudios, quienes cuestionan el mandato y sostienen observaciones sobre los plazos establecidos para su cumplimiento.

​Resolución y antecedentes del mandato

​La Resolución Rectoral N° 1403-2025-UNI, emitida el 30 de mayo de 2025, detalla los fundamentos que respaldan la medida cautelar a favor de la exvicerrectora, tras un proceso administrativo por presunto incumplimiento de disposiciones estatutarias. El documento oficial instruye la separación temporal del cargo del rector interino y faculta a Chilet Cam para ocupar la dirección.

​Cabe resaltar, que las protestas de los estudiantes y la presencia de efectivos policiales se mantienen en los exteriores de la casa de estudios mientras se definen los pasos a seguir por parte de los sectores involucrados.