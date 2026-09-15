El negocio de los stickers extorsivos: así de fácil se venden estas calcomanías

Los stickers son utilizados como una marca de amenaza y extorsión no solamente en la ciudad de Trujillo, sino también en la capital. Aparecen pegados en puertas de viviendas, negocios y automóviles como un sello de la mafia que los está extorsionando, según el exfiscal provincial de la Libertad, Alfredo Galindo, estas organizaciones criminales usan mayormente animales que simbolizan cierta agresividad, incluso terror.

Sin embargo, ahora también se ven estas calcomanías en las redes sociales, donde inescrupulosos los venden a pedido, incluso cuentan con catálogos para que el cliente elija, asegurándose primero de que no esté cercado por los verdaderos “Pulpos”.

El exfiscal provincial Galindo comentó que hay sujetos que toman el nombre de Los Pulpos y la Nueva Jauría para extorsionar a amigos, vecinos y hasta la propia familia.

STICKERS SE VENDEN “COMO PAN CALIENTE”

Un equipo de Panamericana Televisión realizó una incursión para comprar estos stickers y saber que tan fácil es adquirirlos. Hacer dos planchas de calcomanías en papel fotográfico en A4 cuesta 6 soles, pero los vendedores ofertan cada uno a 8 soles.

Pero, ¿qué representa realmente uno de estos stickers? Para quienes los colocan, no es solo una imagen, es una forma de marcar a sus víctimas, así lo explicó el exfiscal provincial Galindo: “significan el símbolo de que la organización criminal captó una persona y nos están diciendo ‘por si acaso, yo soy su seguridad, que me dé el cupo’ o que ‘esta persona está bajo mi dominio’".

Con el incremento de la criminalidad, ya no solo las autoridades deben luchar contra estas organizaciones, sino que, ante la impunidad, comerciantes optan por sacar provecho de esta situación usando las redes sociales.