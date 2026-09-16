La Molina: pareja de adultos mayores termina herida tras violenta pelea de perros

Una pareja de adultos mayores resultó con diversas heridas tras ser atacados por un perro luego de un enfrentamiento entre dos canes. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Las Américas, en el distrito de La Molina.

​En imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa cuando los afectados transitaban por la zona con su can provisto de una correa y el preciso instante en que ambos perros se empiezan a pelear.

Durante su intento por separar a los animales y evitar que su mascota resulte afectada, tanto el adulto mayor como su compañera caen bruscamente al pavimento de la vía, quedando expuestos en medio del altercado entre los canes.

Reclamo de afectados y lesiones

​Tras la caída, se produjo un intercambio de reclamos entre los dueños de los animales por las medidas de seguridad durante el paseo. Mientras una de las partes recriminaba el origen de la agresión y la falta de control, la contraparte rechazaba las acusaciones sobre un presunto descuido con su mascota.

​Los afectados terminaron con golpes y contusiones leves tras la fuerte caída, al igual que los animales. Cabe resaltar, que el parque Las Américas es un espacio frecuentemente concurrido por residentes que sacan a pasear a sus mascotas durante distintos horarios del día.