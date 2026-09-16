Atacan a balazos bus interprovincial en SMP: chofer resultó herido

La ola de inseguridad no solo continúa causando zozobra entre los ciudadanos, sino que también afecta al sector transporte. Esta vez, un bus interprovincial de la empresa Allinbus fue atacado a balazos a la altura de la avenida Alfredo Mendiola, en San Martín de Porres (SMP). El conductor resultó herido.

MOMENTOS DEL ATAQUE

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la unidad había salido de su terminal en Lima Norte con rumbo a Huaraz cuando, de un momento a otro, fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Los desconocidos, con armas de fuego en mano, dispararon en tres oportunidades. Una de las balas impactó en la mano del conductor, mientras que otra le perforó el estómago. Con los proyectiles alojados en el cuerpo, la víctima fue trasladada de inmediato a una clínica cercana.

PEDIDO A LA PRESIDENTA KEIKO FUJIMORI

Desde los exteriores del centro de salud donde el conductor permanece bajo observación, sus familiares lamentaron el ataque e hicieron un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que disponga el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles del país y refuerce la lucha contra la delincuencia.