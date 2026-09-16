Buenos Días Perú

16/09/2026

Ventanilla: asesinan a dueño de cevichería en exteriores de mercado

La víctima, con más de 15 años como comerciante en la zona, fue interceptado por un sujeto encapuchado cuando salía de su local.



Un empresario cevichero de 58 años, fue asesinado a balazos el último domingo cerca del mediodía en los exteriores de un mercado, ubicado en el pasaje 2 de la exzona comercial del distrito de Ventanilla.

El hombre identificado como Ernesto Retuerto Arenaza, fue sorprendido por un sujeto con el rostro cubierto que vestía chompa negra y ropa deportiva, quien le disparó en plena vía pública para luego escapar corriendo en dirección a la avenida La Playa.

Ataca cerca a su local e investigaciones

​El comerciante, quien dedicaba su vida a su negocio y era conocido por sus vecinos y compañeros del mercado Señor de los Milagros, sufrió el ataque mortal a pocos metros del local donde laboraba diariamente.

​La Divincri de Ventanilla, en coordinación con la comisaría del sector, se encuentra realizando las diligencias correspondientes para identificar al responsable del homicidio y esclarecer los motivos detrás del atentado.


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