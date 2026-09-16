Ventanilla: asesinan a dueño de cevichería en exteriores de mercado

Un empresario cevichero de 58 años, fue asesinado a balazos el último domingo cerca del mediodía en los exteriores de un mercado, ubicado en el pasaje 2 de la exzona comercial del distrito de Ventanilla.

El hombre identificado como Ernesto Retuerto Arenaza, fue sorprendido por un sujeto con el rostro cubierto que vestía chompa negra y ropa deportiva, quien le disparó en plena vía pública para luego escapar corriendo en dirección a la avenida La Playa.

Ataca cerca a su local e investigaciones

​El comerciante, quien dedicaba su vida a su negocio y era conocido por sus vecinos y compañeros del mercado Señor de los Milagros, sufrió el ataque mortal a pocos metros del local donde laboraba diariamente.

​La Divincri de Ventanilla, en coordinación con la comisaría del sector, se encuentra realizando las diligencias correspondientes para identificar al responsable del homicidio y esclarecer los motivos detrás del atentado.