¡Se quedan sin viaje de promoción! denuncian a agencia por estafar a padres con más de S/32 mil

Un total de 30 estudiantes de quinto de secundaria de un colegio ubicado en Huaycán y ocho padres de familia denunciaron ser víctimas de una estafa y quedarse sin viaje de promoción. La partida del grupo estaba programada para el último martes; sin embargo, la agencia no les responde ninguna comunicación.

En diálogo con Buenos Días Perú, los afectados detallaron que realizaron diversas transferencias bancarias y depósitos a nombre de los representantes de la empresa, identificados como Anllela Huamancas y Edwin López Guerrero.

A pesar de haber completado las cuotas de dinero acordadas, tener las maletas preparadas y haber coordinado las actividades previas, los organizadores ya no les contestan ningún mensaje y los padres piden ayuda.

​Reclamos y antecedentes de agencia

​Los padres de familia se reunieron en los exteriores del colegio para exigir la devolución de su dinero y mostrar carteles con los rostros y números de documento de identidad de los presuntos responsables.

Asimismo, los denunciantes señalaron que confiaron en la empresa debido a referencias de promociones escolares anteriores que sí lograron viajar con éxito. No obstante, las llamadas telefónicas dejaron de ser atendidas por la agencia tras recibir el total de los fondos.