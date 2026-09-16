Susana Saldaña denuncia “reglaje” y pide garantías para su vida

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, se comunicó con Panamericana Televisión para denunciar un presunto “reglaje” y seguimiento desde hace una semana. Comentó que ha visto una moto que la sigue y la graba, además, tenía la placa cubierta.

Saldaña comentó que le han llegado mensajes amenazantes a su celular, incluso uno llegó anoche en pleno trabajo proselitista por la campaña que hace como candidata a la alcaldía para la Municipalidad de La Victoria: “yo hago esta denuncia pública no solo porque tengo miedo por mi vida, sino por las personas que están a mi alrededor”, comentó.

PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA

Añadió que ha puesto la denuncia en la comisaría del sector y también acudirá a pedir garantías para su vida. Sin embargo, reveló que no es la primera vez que sufre este tipo de acciones, pues “hay muchas mafias y autoridades corruptas que no nos perdonan por liberar a Gamarra”, destacó.

Comentó que cada vez que ingresa o sale de sus actividades proselitistas observa motos o vehículos con lunas polarizadas que la graban, con placas cubiertas o que no corresponden, por lo que pidió que se hagan las investigaciones: “¿quién me está siguiendo?, ¿quien está detrás de este reglaje?”, cuestionó la presidenta de empresarios de Gamarra.

SALDAÑA LOGRÓ GRABAR A MOTORISTA QUE LA ESTARÍA SIGUIENDO

Con apoyo de su chofer, Saldaña logró registrar en video a un motociclista cuando la grababa y le hacía seguimiento. Cuando el conductor fue a preguntar al hombre de la moto la razón por la que grababa a la candidata, este huyó sin mediar palabra, pero observó que la motocicleta tenía la placa tapada.

Por otro lado, para Saldaña, este tipo de acoso estaría vinculado con su trabajo de años liberando los dameros de Gamarra, por eso ella responsabiliza a las mafias organizadas: “Todos estos años lo que he hecho es denunciar la lotización de los espacios públicos y las mafias, eso es algo que a mi equipo y a mí no nos perdonan estos delincuentes (…) Eso, por su puesto, ha chocado con el bolsillo de mafiosos y delincuentes (...) Yo lo atribuyo a las mafias, que deben estar desesperadas”, enfatizó la candidata.