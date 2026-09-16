San Isidro: polémica propuesta busca retirar algunas ciclovías

El candidato a la alcaldía de San Isidro, César Combina, anunció una propuesta para eliminar cuatro ciclovías principales del distrito con el objetivo de reducir el tráfico vehicular y ampliar el espacio para automóviles. La medida afecta a vías muy transitadas como Juan Dammert, Libertadores, Begonias y Dos de Mayo.

De acuerdo al postulante, de llegar al sillón municipal, su compromiso consiste en que todas estas ciclovías sean retiradas durante los primeros cien días de gobierno para dar inicio a un rediseño vial.

Según la propuesta, la intervención busca solucionar los problemas de congestión ocasionados por la reducción de carriles, priorizando posteriormente la implementación de nuevas rutas para ciclistas que no afecten el flujo de vehículos motorizados.

Posturas a favor y en contra

Algunos conductores y vecinos expresaron su respaldo a la iniciativa debido a la estrechez de las vías frente a la alta cantidad de vehículos particulares. Los hombres al volante indican que la actual disposición de las pistas complica la circulación y genera mayores tiempos de traslado.

Por otro lado, ciclistas, vecinos y profesionales en urbanismo criticaron la propuesta al señalar que no representa una solución adecuada a los problemas de movilidad. Ellos indican que un sector importante de la población se transporta mediante vehículos menores, por lo que eliminar las ciclovías incrementa los riesgos de accidentes y no incentiva la movilidad sostenible en el distrito.