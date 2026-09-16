Falso trabajador roba casi 20 balones de gas de un grifo en Lurín

Las cámaras de seguridad captaron a un ladrón disfrazado como obrero robando casi 20 balones de gas de un grifo ubicado en el distrito de Lurín. De acuerdo a las imágenes, el delincuente y su cómplice llegaron al lugar en un minivan blanco. Estratégicamente se estacionaron al lado donde se almacenaban los balones de gas.

Uno de los delincuentes bajó del vehículo vistiendo un traje que podría confundirse con el de un trabajador de una empresa de gas o de telefonía, pues llevaba un casco blanco y un chaleco.

Poco a poco fue guardando los balones en el miniván hasta que, al parecer, había terminado la faena porque ingresó al miniván y cerró la puerta, pero poco después, volvió a abrirla para introducir más balones al vehículo. Cabe destacar que el robo ocurrió a plena luz del día y a la vista de otros clientes.

PODRÍAN USAR LA MISMA MODALIDAD EN OTROS GRIFOS

Una vez culminado el robo, el sujeto cerró las rejas donde se guardaban los balones de gas, subió al vehículo para escapar con lo robado. No se descarta que estos sujetos habrían operado bajo la misma modalidad en otros grifos de la zona.