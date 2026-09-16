SJM: vecinos organizados instalan centro de vigilancia con 1,200 cámaras

Vecinos de la urbanización 13 de Enero, en el distrito de San Juan de Miraflores, se han organizado para combatir la delincuencia con sus propios medios. Se trata de una iniciativa de padres de familia preocupados por la inseguridad de la zona, por ello han montado un centro de videovigilancia con 1,200 cámaras para monitorear diferentes puntos.

Todo esto nació por el vecino Jaime Espinoza, que comentó que desde hace 9 años han implementado este centro desde una vivienda por la inseguridad que los afecta, por lo que decidieron agruparse y combatir este problema con ayuda de la tecnología, es así que nació este centro de vigilancia.

PIDEN AYUDA DE LA MUNICIPALIDAD

“Tenemos cubiertos los paraderos donde hay bastantes robos”, comentó Espinoza, y añadió que “la idea es cubrir todo el distrito. Hemos avanzado poco a poco con 1,200 cámaras”. Explicó que las cámaras se han colocado en los paraderos San Juan de la Línea 1 del tren eléctrico, paradero Atocongo, entre otros.

Comentó que por ahora tienen el apoyo de los vecinos, que es muy importante, pero falta el apoyo de las autoridades del Estado, más que todo de la municipalidad para terminar de dar protección integral a la zona.