Padres del Liceo Naval preparan plantón tras denuncia de abuso contra menor de 14 años

Tras la denuncia por un presunto caso de abuso sexual contra un menor de 14 años, estudiante de cuarto año de secundaria del colegio Liceo Naval de San Borja, un grupo de padres de familia se congregó en los exteriores de la institución educativa para realizar un plantón como medida de protesta.

Entre las principales exigencias de los padres se encuentra la adopción de medidas concretas frente a la gravedad de la denuncia. Según manifestaron, la institución educativa aún no se habría pronunciado públicamente sobre el caso, mientras que las clases continúan desarrollándose con normalidad.

Asimismo, minutos antes de la protesta, un grupo de padres sostuvo una reunión con representantes de la institución para conocer las medidas que se adoptarían frente a la denuncia. Sin embargo, el encuentro no habría permitido alcanzar los acuerdos esperados por los familiares.

PADRES DE FAMILIAS INDIGNADOS

Tras la reunión, los padres de familia señalaron que la institución educativa no se habría pronunciado de manera adecuada frente a la denuncia, situación que ha generado preocupación entre los familiares por la integridad y seguridad de sus hijos. “Lamentablemente el colegio no comunica nada, nosotros como padres de familia estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos e indignados por lo que ha pasado, el colegio tiene responsabilidad porque debieron cuidar al niño”, indicó un madre de familia.

Asimismo, indicaron que estos actos de bullying serían repetitivos dentro de la institución y que no se habría tomado las medidas correspondientes. “El colegio ya tiene muchos casos, hay demasiado bullying desde niños de primaria, golpean a los niños en el baño”, expresó.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Una de las principales medidas que exigen los padres de familia es el reforzamiento de la seguridad, asimismo cuestionaron que se registren presuntos actos de violencia pese a las expectativas de seguridad que tienen al dejar a los menores bajo responsabilidad del centro educativo. “Pedimos en general seguridad para nuestros hijos, estamos en un colegio donde supuestamente los dejamos con toda confianza y pasan estas cosas, queremos que se restructure todo y que se creen verdaderas normas”, manifestó otra madre de familia.