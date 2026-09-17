Julio Rodríguez sobre presunta agresión sexual en bus escolar: “menores podrían ser internados por 6 años”

Gran conmoción ha generado la presunta agresión sexual contra un menor de edad de 16 años cometida por diez adolescentes del colegio Liceo Naval, cuando los alumnos retornaban de un campeonato de futsal a bordo de un vehículo de transporte escolar. Aunque el hecho se encuentra aún en investigación, el abogado penalista, Julio Rodríguez, dio algunos alcances legales en conversación con Buenos Días Perú.

Según el experto, la sanción para estos adolescentes, de ser hallados culpables, sería el internamiento de hasta seis años en un centro de tratamiento para menores infractores. El doctor Rodríguez recordó que, en el ámbito de la justicia juvenil, para jóvenes menores de 18 años, las medidas tienen una connotación socioeducativa, porque se busca que, a futuro, éstos reconduzcan sus comportamientos en la sociedad.

"HAY INDICIOS RAZONABLES" QUE SE HA COMETIDO EL HECHO

Por otro lado, señaló que cualquier acto delictivo de abuso sexual que se comete en pluralidad de agentes es un hecho agravado, y aún más al realizarse en un vehículo de transporte, pues destacó que no importa si el vehículo es o no de la institución, sino si prestaba servicios a la entidad, ya que desde que la institución acepta al vehículo como lugar seguro, no hay duda que puede haber responsabilidad patrimonial de esta.

En cuanto a la presencia de dos adultos en la unidad donde se trasladaban los menores, es importante saber la situación y algunos detalles del hecho como dónde estaban ubicados los adultos, cuántos menores había en el vehículo: “todo eso es importante porque permite establecer estándares de responsabilidad”, explicó Rodríguez. Además, añadió que, si los adultos permitieron la agresión sexual, pueden ser autores de la agresión sexual en comisión por omisión y podrían enfrentar cargos de hasta 26 años de privación de libertad.

De acuerdo a Julio Rodríguez, hay indicios razonables de que se ha cometido un acto de esta naturaleza, por eso se les ha retenido, por ello debe intervenir el Ministerio de la Mujer y la propia institución educativa deba darle todas las garantías al afectado.

Por otro lado, aseguró que cada uno de los menores responderá por lo que hizo de manera individual, pero si hubo autores múltiples del hecho, se precisará el nivel de participación de cada uno.

¿QUÉ ACCIONES POSTERIORES SE DEBEN REALIZAR?

Según comentó el abogado penalista, el menor afectado debe hacer una declaración en cámara Gesell, que debe tener todas las garantías y se hace por única vez, pues se debe evitar revictimizar al menor. Este método se utilizará también para los infractores, ya que todos son menores de edad, explicó el experto.

Por otro lado, dijo que es importante que se revise los dispositivos celulares de los menores, pues si estos hechos han sido grabados por otro menor, se presume que hubo un grado de estructuración y planeamiento: “esto puede permitir verificar cual es la connotación en su real dimensión de los hechos”, comentó el abogado.