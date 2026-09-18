Cae alias “La Mona”: Expareja de “Jhonsson Pulpo” fue detenida por la Policía

La mujer fue intervenida en un condominio luego de que el Poder Judicial dictara una orden de detención preliminar por presuntos delitos contra el patrimonio.

Tras un operativo realizado por la Policía Nacional, fue capturada alias “La Mona”, quien, según las primeras investigaciones, habría sido pareja del presunto cabecilla criminal conocido como “Jhonsson Pulpo”, capturado semanas atrás en La Paz, Bolivia.

La mujer, quien sería la madre de los hijos mayores del presunto líder de “Los Pulpos”, fue intervenida en un condominio donde pesaba una orden de detención preliminar judicial en su contra por presuntos delitos contra el patrimonio.

FUE CAPTURADA

La captura se hizo efectiva gracias al trabajo del grupo Scout, cuyos integrantes vienen siendo capacitados por el FBI. Los agentes realizaron labores de rastreo, amparados en la orden judicial vigente, y lograron ubicar el paradero de la mujer, quien sería considerada una pieza clave dentro de las investigaciones para el desmantelamiento de la organización criminal.

Por otro lado, el celular incautado a Johnson Cruz durante su captura en Bolivia habría sido determinante para ubicar a alias “La Mona”. De acuerdo con la información obtenida por la Fiscalía, en el dispositivo se habrían encontrado conversaciones con otros presuntos líderes de organizaciones criminales relacionadas con la distribución de dinero obtenido mediante secuestros.