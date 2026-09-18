Batman toma el Metro de Lima: el Batitren llega a la Línea 1

Un hecho peculiar llamó la atención de los usuarios en distintas estaciones del Metro de Lima, donde la fiebre por Batman llegó hasta los vagones de la Línea 1, que fueron decorados con una temática inspirada en el universo del popular superhéroe.

Las calcomanías cubren gran parte de la estructura de las unidades y no solo tienen como protagonista a Batman, sino también a diversos personajes de la saga, convirtiendo los vagones en un escenario inspirado en el mundo del héroe de Ciudad Gótica.

La iniciativa ha sorprendido a los usuarios que diariamente se transportan en estas unidades, quienes podrán encontrarse con esta particular decoración mientras los vagones recorren las distintas estaciones de la Línea 1.

CIRCULARÁ POR UN MES

La unidad, que ya ha comenzado a llamar la atención de los usuarios, iniciará su circulación este 18 de septiembre y permanecerá en servicio durante los próximos 30 días.

De esta manera, la temática de Batman podrá ser apreciada no solo por los pasajeros del Metro de Lima, sino también por los transeúntes que se encuentren en los exteriores de las distintas estaciones.