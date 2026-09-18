Conoce los precios y los peces que puedes encontrar en el terminal pesquero de VMT

Hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo han llegado nuevas especies marinas como el pez “espejo” y “la viuda”, así como los peces más conocidos: bonito, cojinova, la corvina, entre otros, que son los productos que aparecen más en el mar peruano debido a los cambios de la temperatura del mar.

Con “la viuda”, que proviene de Tumbes, se puede hacer ceviche, sudado, jalea, pescado frito debido a que su carne es blanca, comentó una comerciante que añadió que el kilo de este producto está 25 soles. Otra especie que se sigue vendiendo es el bonito, que está a 6 soles el kilo.

La cojinova´, que también tiene carne blanca, se vende a 12 soles el kilo; en tanto la lengüeta está a 15 soles el kilo, y puede usarse para preparar ceviche, jalea, frito, entre otros, por su carne blanca. Otra especie que tiene un precio similar es la corvina de río de la selva, que también tiene carne blanca.

FENÓMENO EL NIÑO GOLPEA LA ECONOMÍA

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pesca registró una caída de 31% durante el primer semestre del 2026, mientras que en junio el descenso llegó al 73%. De acuerdo al ministro de Economía, Elmer Cuba, los sectores de pesca, agricultura y textil presentan una situación desfavorable producto del fenómeno El Niño.