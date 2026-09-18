Delivery del futuro: robots ya transportan pedidos y desafían a los repartidores

Los robots y la inteligencia artificial dejaron de ser una imagen exclusiva de las películas de ciencia ficción y comenzaron a incorporarse a actividades cotidianas, mientras que en países como Estados Unidos, las máquinas autónomas ya recorren las calles para transportar comida y paquetes, desplazándose sin intervención humana y evitando obstáculos durante sus recorridos.

Esta tecnología también empieza a ganar espacio en el Perú. Un ejemplo se encuentra en un chifa de Lima, donde un robot mesero es utilizado para trasladar los pedidos directamente hasta las mesas.

El dispositivo identifica el número de mesa, lleva los platos y espera a que los comensales retiren su pedido antes de regresar a su punto de partida. “No necesitamos en sí un humanoide sino otro tipo de robots, tipo carritos, ese tipo de robots más sencillos son los que podrían ayudarnos a hacer entregas o deliverys”, indicó Maite Vizcarra, experta en tecnología y digitalización.

ROBOTS PODRÍAN ASUMIR TAREAS DE REPARTO

El avance de esta tecnología también abre el debate sobre los puestos de trabajo que podrían transformarse o eventualmente ser reemplazados. “Se está viendo el uso de los humanoides para algunas labores vinculadas, por ejemplo, a la atención al cliente. Hay hoteles en donde directamente la parte de la recepción la hace el humanoide”, explicó la especialista.

La percepción de los usuarios, sin embargo, todavía es diversa. Algunos consideran que recibir alimentos mediante una máquina podría reducir el contacto y agilizar el servicio, mientras que otros prefieren la interacción con una persona. “En mi caso no, pero sí agiliza porque veo que pueden entrar varios platos”, comentó una entrevistada.

¿LOS ROBOTS PODRÍAN REEMPLAZAR A LOS REPARTIDORES?

El crecimiento de la inseguridad y los casos de delincuentes que se hacen pasar por repartidores para cometer delitos han generado cuestionamientos sobre la seguridad, asimismo la entrega automatizada podría representar una alternativa frente a estos riesgos. “Ahí sí creo que preferiría la máquina, porque es un tema de entrega nada más”, señaló una de las personas entrevistadas.

Por otro lado, mientras algunos consideran que el avance tecnológico inevitablemente modificará el mercado laboral, otros sostienen que las capacidades humanas todavía marcan una diferencia. “Los robots en sí solo son máquinas que tienen una obligación, que es entregar los pedidos en este caso, pero las personas son diferentes a los robots y son únicas”, señaló otro entrevistado.