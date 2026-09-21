San Borja: padres de familia protestan exigiendo justicia tras denuncia de agresión sexual

Decenas de padres de familia, adultos mayores y ciudadanos se movilizaron en las calles del distrito de San Borja para protestar exigiendo justicia y sanciones drásticas tras la denuncia por agresión sexual en el colegio Liceo Naval Guise.

Los manifestantes, vistiendo prendas de color blanco y portando pancartas con mensajes, expresaron su indignación ante la posibilidad de impunidad y demandaron mayor seguridad y protección para los escolares en las instituciones educativas.

​Durante la protesta, los participantes reiteraron sus reclamos exigiendo procesos judiciales transparentes y castigos severos para los involucrados. Algunos asistentes manifestaron su preocupación ante la falta de garantías y el temor de que este tipo de incidentes violentos afecten la integridad física y emocional de los menores dentro del entorno escolar.

​Advertencias de especialistas sobre conductas de alerta

Teresa Machado, decana nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, explicó que las personas que experimentan situaciones violentas suelen manifestar cambios repentinos en su comportamiento y conducta habitual.

La especialista señaló que estas señales de alerta pueden incluir la resistencia a asistir a los centros educativos o la muestra de tristeza profunda, lo cual requiere una atención inmediata por parte de los padres y tutores. ​Asimismo, enfatizó que las familias deben mantenerse atentas ante cualquier variación en la conducta de los menores para identificar y prevenir situaciones de riesgo.