Asesinan a joven mototaxista en El Agustino: policía investiga el móvil del crimen

En el pasaje Nazareth, distrito de El Agustino, un ciudadano venezolano de 22 años fue asesinado de varios disparos. Los vecinos indicaron que la víctima llegó al lugar a bordo de un mototaxi azul.

El joven, que habría estado en compañía de otros dos sujetos, descendió del vehículo para pedir ayuda a los vecinos, según manifestaron, tocó la puerta de varias viviendas, pero nadie le abrió por las altas horas, luego intentó refugiarse en un pasaje, sin embargo fue alcanzado por los asesinos que serían conocidos de la víctima.

Los criminales dispararon doce veces, pero tres balas impactaron contra el mototaxista, luego los delincuentes escaparon. La víctima no pudo resistir al atentado, aunque los vecinos intentaron socorrerlo, finalmente falleció en el lugar.

POLICÍA INVESTIGA ESTE NUEVO CRIMEN

Se desconoce cuál le habría sido el móvil de este crimen, sin embargo, en la zona hay varias cámaras de seguridad que posiblemente captaron a los delincuentes que perpetraron este asesinato.