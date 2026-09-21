Bus de la Línea 73 choca y derriba poste de alumbrado público en SMP

Un bus de la Línea 73 protagonizó un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este lunes tras chocar contra un poste de alumbrado público y derribarlo por completo. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Los Próceres y Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

​De acuerdo con algunos testigos, el accidente se produjo debido a una mala maniobra del conductor, quien no habría visualizado la estructura de concreto al intentar realizar un giro hacia otra dirección.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que el poste de alumbrado público quedó partido por la mitad y la unidad vehicular sufrió daños materiales considerables en la parte delantera.

​Situación de pasajeros y congestión vehicular

Los pasajeros a bordo no sufrieron lesiones de gravedad, reportando únicamente contusiones leves y momentos de tensión tras el impacto. Varios de los usuarios afectados descendieron de la unidad para intentar recuperar el importe de su pasaje y continuar con su traslado hacia sus centros de trabajo.

​Cabe resaltar, que debido al accidente se ha generado congestión vehicular en el cruce de las avenidas Los Próceres y Universitaria y se observan varias unidades sin poder avanzar debido en las vías aledañas.