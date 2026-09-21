Realizan velatorio de la comunicadora “China Polo” en Comas

La familia realizó el velatorio de Susy Ysabel Aponte Polo, más conocida por “China Polo” en el distrito de Comas. La candidata a la gobernación de Áncash y periodista falleció luego que un sicario disparara contra ella cuando realizaba una actividad proselitista en un mercado de Caraz.

La familia ha solicitado a los medios de prensa que no ingresen al lugar por respeto a este delicado momento, además, se conoció que los restos de la comunicadora de 44 años serán trasladados a Chimbote para realizar su sepultura.

CRIMEN QUEDÓ REGISTRADO EN VIDEO

Aponte Polo participaba en la contienda electoral con el movimiento regional Socios por Áncash. El crimen quedó registrado en la transmisión que realizaba un periodista en ese momento, además se sabe que no solo ella fue afectada por el crimen, sino que otras personas también terminaron heridas con el ataque.

Se tuvo conocimiento que la comunicadora recibía amenazas de muerte desde hace tiempo atrás, se presume que este crimen se debe a los destapes de corrupción que realizaba en sus redes sociales.