Detonan explosivo en taller mecánico en SJL: delincuentes exigen pago de S/50 mil

Un artefacto explosivo fue detonado en los exteriores de un taller mecánico ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. El ataque fue perpetrado por un sujeto que dejó el explosivo en el suelo antes de huir para evitar ser alcanzado por la onda expansiva.

​Las amenazas contra el local habrían comenzado meses atrás a través de chats y videos en los que exigen pagos para permitirles trabajar. Los mensajes intimidatorios incluyen exigencias de dinero bajo la advertencia de atentar contra la seguridad y la integridad de la familia de los dueños.

​La detonación estuvo acompañada de una nota escrita con amenazas y firmada por la banda denominada "Los Injertos de SJL", en la cual se exige el pago de S/50 mil y dejaron un número telefónico para negociar.

Videos intimidatorios e investigaciones

Entre las pruebas presentadas por los afectados se encuentran varios videos grabados con múltiples armas de fuego utilizadas por los delincuentes para intimidarlos. ​El caso ya se encuentra en manos de las autoridades policiales

Mientras los trabajadores del lugar se encuentra en total incertidumbre sobre el futuro de su fuente de ingresos. La víctima espera que la policía logre identificar y capturar a los responsables de las extorsiones.