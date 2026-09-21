Caso Liceo Naval: menores internados en Maranguita recibirán visita de sus padres dos veces al mes

Los seis menores de edad investigados por una presunta agresión sexual en el Liceo Naval Guise pasaron su tercer día en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Lima, conocido como "Maranguita", en cumplimiento con la orden de cuatro meses de internamiento preventivo dictada por el Tercer Juzgado de Familia.

Los adolescentes llegaron al establecimiento en una unidad vehicular con resguardo de agentes policiales y de la fiscalía, ingresando cubiertos para iniciar su reclusión preventiva. ​Durante esta diligencia, las autoridades del centro informaron que los menores no estuvieron acompañados por sus padres a su ingreso.

El régimen establecido contempla que los adolescentes continúen con sus actividades académicas dentro de las instalaciones, accedan a visitas familiares reguladas dos veces al mes y reciban atención psicológica permanente junto con talleres de desarrollo.

​Hechos ocurridos y difusión de imágenes

​La medida restrictiva se adoptó tras la agresión contra un estudiante de 16 años en un bus escolar del colegio Liceo Naval Almirante Guise cuando retornaban luego de un partido con la selección de futsal de la institución educativa.

Cabe resaltar, que Panorama reveló imágenes de cámaras de seguridad donde se observan a los menores comiendo en un chifa tras la agresión sexual, el material audiovisual ya que fue incorporado por la defensa legal en la carpeta fiscal.