Ataque armado en Los Olivos: delincuentes balean a mujer y matan a su mascota

Una mujer resultó herida de bala y su perro murió tras ser atacados por delincuentes. El hecho ocurrió la madrugada del domingo 20 de septiembre aproximadamente a las 04:20 a.m., en la urbanización Las Colinas, en el distrito de Los Olivos.

La víctima se encontraba sentada conversando con otras personas en la vía pública cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas lineales cruzaron el lugar y abrieron fuego directamente contra ella.

​Tras la balacera, la mujer herida fue auxiliada y conducida de emergencia al Hospital Luis Negreiros, en el Callao. En tanto, la mascota que la acompañaba recibió los impactos de proyectil y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Recopilación de imágenes e hipótesis

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para recabar las imágenes de las cámaras de seguridad e iniciar las pesquisas que permitan dar con los atacantes. ​El ataque se registró en una vía cercana a un parque local, una guardería y centros educativos, un sector muy concurrido durante el día.

Los vecinos de la zona manifestaron su profunda preocupación ante la creciente ola de delincuencia, advirtiendo que los hampones a bordo de motocicletas perpetran atentados de manera repentina y sin mediar palabra. ​Las primeras indagaciones policiales apuntan a que el suceso podría tratarse de un caso de extorsión dirigido contra la mujer.