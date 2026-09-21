Mercado de Flores registra alta demanda de flores amarillas por el 21 de septiembre

Ciudadanos acuden desde tempranas horas del día hasta el Mercado de Flores ubicado en Acho, para adquirir arreglos florales y girasoles, impulsados por la popular tendencia que promueve obsequiar flores amarillas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado y los comerciantes reportaron alta demanda desde los días previos, lo que generó un incremento masivo en la comercialización de los productos de tonalidad amarilla.

​Los precios en los puestos varían de acuerdo al arreglo escogido por los clientes, encontrándose alternativas para distintos presupuestos. Los arreglos se venden entre S/20, S/25 y S/40, mientras que los girasoles por unidad se comercializan a S/5.

Opciones de compra y alta demanda

​La celebración se da por una costumbre en plataformas digitales en los últimos años, donde se busca agasajar a parejas, familiares y amigos para simbolizar afecto y buenos deseos con arreglos personalizados que incluyen mensajes impresos, globos y cintas decorativas.

Vendedores del mercado señalaron que la fuerte demanda agota rápidamente el stock disponible conforme avanza el día, obligando a los compradores a anticipar sus adquisiciones para asegurar los arreglos deseados.