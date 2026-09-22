Vehículo termina volcado en Ventanilla: chofer salió ileso

Un hombre se salvó de morir tras despistar su vehículo en la avenida Néstor Gambeta, en el distrito de Ventanilla. El conductor prácticamente salió ileso, pero su auto terminó con severos daños y debajo de un puente.

Lo que llamó la atención fue que en el vehículo había un gorro de la policía. El chofer fue auxiliado por los bomberos y los paramédicos, pero se desconoce si fue trasladado hacia un hospital o a la comisaría.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Los vecinos de la zona afirmaron que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol y eso habría sido la causa del accidente. El vehículo terminó con severos daños, sobre todo en la parte delantera y se espera la llegada de una grúa para retirar la unidad, en tanto, una patrulla de la policía resguarda la camioneta para vitar que personas de mal vivir roben autopartes u objetos de valor del propietario.

Según la placa de la unidad impactada, el propietario es Juan Daniel Silva Chero, pero se desconoce que el conductor del vehículo sea el propietario. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas puedan dar más información de este accidente.