"Jhonsson Pulpo" será trasladado a un penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva

Un fuerte contingente de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) se encuentran desplegados en los exteriores de la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), donde se efectúan las coordinaciones para el traslado de Jhonsson Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", líder de la organización criminal 'Los Pulpos'.

La medida se ejecuta debido al perfil de alta peligrosidad del investigado y a su presunta vinculación con redes de extorsión, sicariato y secuestro. ​Las autoridades evalúan diversos destinos para su reclusión bajo estrictas normas de aislamiento, con el fin de evitar cualquier tipo de comunicación externa o dirección de actividades ilícitas desde un establecimiento penitenciario.

Ante las exigencias de seguridad y las disposiciones gubernamentales, el destino de reclusión para el cabecilla de la banda "Los Pulpos" sería el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. El investigado afronta procesos judiciales y mandatos de prisión preventiva vinculados a graves crímenes perpetrados en el país.

​Medidas de control y diligencias

​Durante las diligencias realizadas en los exteriores de la dependencia policial, los agentes especializados han intensificado los anillos de seguridad en los accesos principales para resguardar el perímetro. El desplazamiento forma parte de los protocolos establecidos para reclusos de alta peligrosidad tras las investigaciones fiscales sobre secuestros y asesinatos.

​El operativo de traslado contempla la participación de personal especializado en seguridad penitenciaria y táctica para garantizar que la salida y el trayecto del procesado se desarrollen sin incidentes.