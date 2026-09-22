Por ganar pasajeros: denuncian a conductores de “El chino” por su imprudencia en las calles

Los ciudadanos muestran su preocupación por la creciente imprudencia de los conductores de la empresa de transportes conocidos como "los chinos", pues temen que se pueda generar una tragedia. En los últimos días, varios televidentes de Buenos Días Perú reportaron las carreras que hacen diariamente estás unidades.

Los conductores de estas empresas manejan con excesiva velocidad para ganar pasajeros, pero arriesgando la vida de las personas que ya están dentro de los buses y de aquellos que estén cerca de estas unidades.

EXCESO DE VELOCIDAD Y CAOS

Un pasajero totalmente indignado registró como dos buses de esta empresa se movilizaban a excesiva velocidad por ganar pasajeros, aunque le reclamó al chofer y a la cobradora, hicieron caso omiso a ese malestar. Mientras que otra grabación muestra a un bus cuando invadió toda una vereda para que sus pasajeros suban.

Hay que recordar que, lamentablemente, varias personas perdieron la vida precisamente por la imprudencia de estos choferes. Uno de los últimos fuertes accidentes ocurrió hace unos meses en la Vía Evitamiento cuando un bus terminó atravesando la estructura metálica de la vía donde perdieron la vida dos personas.

Otro accidente provocó el fallecimiento de una madre de familia cuando la combi donde viajaba fue impactada por uno de esos buses. Estos hechos son los que preocupan a los ciudadanos y piden a las autoridades que realicen acciones para detener tanta imprudencia.