Auto a toda velocidad embiste a peatón y destruye paradero en Ate

​Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de Ate cuando el conductor de un automóvil que circulaba a gran velocidad, atropelló a un peatón y destruyó por completo un paradero de transporte público.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que el chófer del vehículo lanzó al transeúnte varios metros por el aire y arrancó de raíz un hidrante, dejando totalmente inservible la estructura metálica del paradero.

La víctima resultó con lesiones graves debido al fuerte impacto, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital de Santa Clara para recibir atención médica y por ahora se desconoce su estado de salud.

​Diligencias policiales y reclamos de vecinos

​El conductor del vehículo fue intervenido y conducido a la comisaría del sector para someterse a los exámenes de ley correspondientes que permitan esclarecer las causas del accidente. En el lugar de los hechos, quedaron regados a lo largo de la vía algunos restos de autopartes y neumáticos destrozados.

​Vecinos de la zona expresaron su preocupación debido a que esta vía no cuenta con cruces peatonales seguros y la velocidad de los vehículos representa un peligro constante para quienes transitan diariamente.