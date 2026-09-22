Megaoperativo en Punta Hermosa deja 39 detenidos en búnker de "Los Malditos de Aragua"

​Un total de 39 personas fueron detenidas durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble ubicado en el distrito de Punta Hermosa. Las fuerzas del orden irrumpieron en el recinto de manera sorpresiva para neutralizar a los ocupantes.

La intervención se desarrolló para desarticular las operaciones de la presunta organización criminal "Los Malditos de Aragua", identificada preliminarmente como una facción de los "Hijos de Dios", según información del Ministerio del Interior.

​Los agentes constataron que el inmueble funcionaba como centro de reuniones y operaciones de la red delictiva. Varios de los sospechosos intentaron escapar por los techos, pero fueron reducidos por el personal táctico desplegado en los alrededores. En el frontis del local también se intervino a dos ciudadanos extranjeros que portaban municiones.

​Incautación de armas y evidencias halladas

​El registro de las instalaciones permitió a la policía hallar armas de fuego ocultas en la zona de los baños y otros sectores de la propiedad. No obstante, el hallazgo más preocupante se registró en los teléfonos celulares de los detenidos, donde se encontraron imágenes de asesinatos y videos manipulando armamento. Estas evidencias móviles pasaron a manos de los peritos para las investigaciones correspondientes.

​La operación estuvo encabezada por el entonces jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, en el marco de sus últimas acciones antes de su reasignación a la Dirección de Asuntos Internacionales. Las autoridades confirmaron que los ciudadanos extranjeros y peruanos intervenidos continúan bajo investigación en la Dirincri, bajo la dirección del general Ricardo Espinoza.