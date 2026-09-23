VES: auto embiste violentamente a mototaxi y conductor se da a la fuga

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de Villa El Salvador, cuando un automóvil negro chocó a gran velocidad contra una mototaxi que se encontraba estacionada en la vía pública.

El violento impacto dejó al conductor del vehículo menor gravemente herido, mientras que el chofer responsable del choque se dio a la fuga inmediatamente sin brindar algún tipo de ayuda a la víctima.

​El suceso ocurrió en el momento en que dos vecinos se encontraban coordinando el precio de una carrera y estaban a punto de abordar la unidad menor, salvándose de milagro de ser alcanzados por el carro.

​Fuga del chofer y estado del herido

​Pese a los reclamos y gritos de los vecinos presentes en el lugar tras el choque, el conductor del automóvil optó por escapar de la escena a toda velocidad. El mototaxista fue trasladado de emergencia hacia un hospital de la zona, donde permanece internado recibiendo atención médica.

​Los familiares de la víctima expresaron su profunda preocupación debido a que el transportista ha perdido su única herramienta de trabajo y no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de su recuperación.