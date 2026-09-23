Vecinos y colegios afectados: caen "Los Topos" tras robar cables subterráneos de internet y telefonía

Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron capturados por agentes policiales y de serenazgo, tras ser descubiertos robando cables de cobre de telefonía e internet durante la madrugada en la avenida Riva Agüero, en el distrito de El Agustino.

La intervención se concretó luego de que las cámaras de seguridad del distrito captaran los movimientos sospechosos de ambos sujetos entrando y saliendo de los buzones subterráneos de la zona.

​Los detenidos, conocidos popularmente como "Los Topos", aprovechaban las horas de menor tránsito nocturno para cortar el cableado de las redes para vender el material en el mercado negro. Estos sujetos habrían ejecutado robos similares de manera reiterada en esta concurrida vía.

​Vecinos y negocios afectados

​Debido al robo, varios residentes terminaron incomunicados, también se vieron afectados diversos negocios locales y a una institución educativa que requiere el servicio de internet para sus actividades diarias.

​Los dos implicados fueron trasladados de inmediato a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes, mientras que las autoridades analizan las grabaciones para determinar la participación de otros posibles cómplices.