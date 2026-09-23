San Borja: alumnas se pelean al exterior de colegio con participación de adultos

Un nuevo caso de agresión entre estudiantes se reportó en el distrito de San Borja. Dos jóvenes del colegio público Romeo Luna Victoria se agredieron en los exteriores de la institución, pero lo que más preocupa es que adultos estaban involucrados.

En las imágenes difundidas se observa a las dos escolares en medio de una discusión, en ese momento aparece un adulto con gorra, quien le arranca el cuaderno que llevaba en las manos una de las escolares. Este hombre sería familiar de una de las escolares.

DISCUSIÓN TERMINA EN FUERTE AGRESIÓN

La situación era muy tensa hasta que llegó otro adulto, que sería familiar de la otra escolar, quien en un primer momento evitó que la discusión termine en las manos. El adulto pidió a una de las jóvenes que ingrese a un auto, pero lejos de aceptar buscaba agredir a la otra escolar, es así que pide ayude al joven de gorra, quien se interpone al otro adulto, provocando que las menores inicien una pelea.

El hombre de gorro tenía la función de impedir que el adulto vestido de azul evite la pelea, mientras las jóvenes se golpeaban, jalaban de los pelos y hasta se lanzaban al piso a la vista de otros escolares. Poco después, una mujer adulta también intervino para intentar separar a las estudiantes, pero las escolares no se soltaban y volvió a aparecer el adulto de gorro para jalar de los pelos a una de las estudiantes.

Se desconoce si las autoridades de la institución educativa tienen conocimiento de esta agresión y que hay adultos involucrados, pues todo ocurrió en los exteriores de este centro escolar.