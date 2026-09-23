Tragedia en Ventanilla: niño de 12 años fallece al impactar su bicicleta contra un auto

En la avenida Brasil, zona de Villa Los Reyes, distrito de Ventanilla, ocurrió un fatal accidente que dejó a un menor de 12 años sin vida, luego de que impactara con su bicicleta contra un auto que estaba en movimiento.

Los vecinos comentan que era usual que el pequeño usara la misma ruta para regresar a su casa o jugar, pero cuando se movilizaba por una bajada a bordo de su bicicleta no pudo frenar al llegar al cruce y terminó chocando contra un auto rojo que estaba en movimiento.

PIDEN ROMPEMUELLES PARA EVITAR MÁS ACCIDENTES

Según refieren los residentes del lugar, la bicicleta habría tenido un desperfecto con los frenos y cuando el menor llegaba al cruce no pudo detenerse debido a la velocidad a la que iba. Lamentablemente, murió casi al instante, pese a los esfuerzos de personal médico que llegó al lugar.

Los vecinos indicaron que dicha empinada ha generado varios accidentes, por lo que piden que se pongan rompemuelles, además, aseguraron que la vía fue asfaltada recientemente y por eso no tiene estos reductores de velocidad.